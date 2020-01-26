فلسطين تلوّح بالانسحاب من «أوسلو» وحل السلطة حال طرح «صفقة القرن»

قال مسئول فلسطيني، اليوم الأحد، إن السلطة الفلسطينية قد تنسحب من اتفاقية «أوسلو»، التي تحدد العلاقات مع تل أبيب، في حال نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطته للسلام المعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن»، حسبما نشرت وكالة «فرانس برس» الفرنسية.في السياق ذاته، قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الخطوات الفلسطينية للرد على إعلان الخطة الأمريكية ستتمثل في إعلان تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وأبرزها إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية.من جانبه، قال نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، إنه قد يتم حل السلطة الفلسطينية ردًا على طرح «صفقة القرن»، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماعات داخلية على كافة المستويات لبحث الموقف في حال طرح الصفقة.وأضاف، في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» المحلية: "سيتم بحث كافة الخيارات بما فيها مصير ومستقبل السلطة الفلسطينية، على أن يكون أي قرار متخذ مدعوما عربيا ودوليا لرفض أي استهداف للحقوق الفلسطينية".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يعتزم طرح خطته للسلام، المعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن»، خلال الأسبوع الجاري، موجها الدعوة لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس حزب «أزرق أبيض»، لعقد اجتماع، الثلاثاء، في البيت الأبيض، والنقاش حول الخطة.