انطلاق فعاليات الدورة الثالثة بمعهد محاماة طنطا

انطلقت، السبت، الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بنقابة طنطا، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف أعضاء مجلس الفرعية، وذلك بنادي المحامين.قال إسلام فاروق، أمين عام النقابة الفرعية للمحامين بطنطا، إن الدورة افتتحت بمحاضرة ألقاها محمد سلمان المحامي، تناول فيها قانون الإجراءات الجنائية ذاكرًا الحبس الاحتياطي.وأشار إلى أن المجلس الفرعي حدد مع الملتحقين بالدورة مواعيد المحاضرات، لافتًا إلى أن المحاضرة القادمة ستكون بتاريخ 6 فبراير المقبل بنادي المحامين.حضر افتتاح الدورة، إسلام فاروق، أمين عام الفرعية، والوكلاء عماد حامد ومصطفى الشاعر، ومحمد عامر أمين الصندوق، ومحمد رضوان، عضو المجلس.