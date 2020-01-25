متحدث «الزراعة»: لا يوجد أسراب جراد في مصر

نفى محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، وجود أسراب للجراد في مصر، مؤكدا استعداد الوزارة لمواجهة هذا الخطر في حال حدوثه، من خلال توفير 55 مرصدا بجميع مداخل مصر على كافة الاتجاهات الجغرافية.وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى وجود جميع المبيدات اللازمة لمواجهة تلك الأسراب وتوافرها بجميع مراصد الوزارة.