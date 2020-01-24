ننشر أسماء شهداء النُصب التذكاري في الأقصر

يفتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، غدًا السبت، النصب التذكاري للشهداء من أبناء المحافظة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة المصرية.ويقام النُصب التذكاري بالقرب من المستشفى العام بشارع معبد الكرنك على مساحة 4000 متر مربع، وجاء تدشين النصب التذكاري لشهداء المحافظة في حربي 1967 و1973، وكذلك شهداء العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة والشعب بالأقصر، تقديرًا لجميع من ضحّوا بأرواحهم فداءً للوطن.ويتخذ النصب التذكاري للشهداء طابعًا فرعونيًا حيث يضم بوابة أشبه ببوابة معابد الكرنك، تتوسطها مقصورة، تضم تمثالًا لجندي مصر، كما يضم لوحات زجاجية دُون عليها أسماء الشهداء من رجال الجيش والشرطة.وتضم الأسماء كلًا من اسم الشهيد: عقيد شهيد خالد محمد عطية، مقدم أركان حرب الشهيد مراد فتحي، الرائد الشهيد محمد سيد همام، نقيب شهيد محمد درويش، ملازم أول شهيد محمد إمام، ملازم أول شهيد عدنان خلاف، ملازم أول شهيد عمرو عبد الجيد، ملازم أول شهيد أشرف كامل، مساعد أول شهيد أحمد محمد، جندي شهيد محمود سالم.ومجند شهيد إسلام رشاد، مجند شهيد أحمد عبد الحميد، مجند شهيد أحمد محمد مرعي، جندي شهيد محمد عبد الدايم، مجند شهيد محمد عبد النعيم، مجند شهيد حسن عثمان، مجند شهيد محمد عبد العليم، جندي شهيد طارق محمد، جندي شهيد علاء أحمد عبد السلام، خفير شهيد سعدي معوض، خفير شهيد أحمد عبد الباسط، مجند شهيد أحمد علي يوسف، مجند شهيد محمد أحمد عبد السلام.مجند شهيد علي يوسف، رقيب شرطة شهيد مهنى سعيد غبريال، مجند شهيد مصطفى عبد الوارث، مجند شهيد أشرف فتح الله، مساعد شرطة شهيد السيد محمود أحمد، مساعد شرطة شهيد مختار أحمد داوود، رقيب شرطة شهيد حسان محمد، رقيب شهيد محمد رأفت الصن، أمين شرطة شهيد محمد محمود، مساعد شرطة شهيد فراج أحمد، جندي شهيد محمد جمال عبد الحميد، جندي شهيد محمود نورالدين، جندي شهيد محمد يوسف، جندي شهيد مايكل ناجح وليم، جندي شهيد إبراهيم محمد عبد الباقي، جندي شهيد بطرس صابر عيسى، جندي شهيد خالد طارق محمد.ومن المقرر أن يشارك في حفل النصب التذكاري عدد من أسر الشهداء، هذا إلى جانب لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، ورجال الدين.