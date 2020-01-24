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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق 5 قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» اليوم

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قوافل طبية مجانية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية بمناطق حانوت مركز كفر صقر بالشرقية، ورأس حدربة وحلايب محافظة البحر الأحمر، ودروة مركز أجا بالدقهلية، ووادي الحصوة 1 مركز أبورديس بجنوب سيناء، والبرمبل مركز أطفيح بالجيزة.

وأشار البيان إلى أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة "أمراض النساء، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، عظام وجراحة، رمد، أسنان"، بالإضافة إلى توفير خدمات طبية أخرى مثل "الأشعة، التحاليل الطبية" وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.

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