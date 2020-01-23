سوريا: الاشتباكات لا تزال مستمرة مع «النصرة» في إدلب

كشف مصدر عسكري سوري، اليوم الخميس، أن التنظيمات الإرهابية شنت هجوما عنيفا بأعداد كبيرة على اتجاه "التح– أبو حريف- السمكة" بريف إدلب باستخدام العربات المفخخة.ووفقا لوكالة الأنباء السورية، قال المصدر، إن جبهة النصرة اخترقت نقاط تمركز القوات في جنوب وجنوب شرق إدلب، مؤكدا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة مع النصرة في إدلب.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن مقتل 40 جنديا سوريا وجرح 80 آخرين في هجوم نفذه نحو 200 مسلح شنوا هجوما على مواقع للجيش السوري في إدلب، أمس الأربعاء.ووجه الجيش السوري، الأربعاء، ضربات مكثفة على مواقع تحصن التنظيمات الإرهابية على أطراف مدينة معرة النعمان وقرى وبلدات بزابور والغدفة ومعرشورين والدير شرقي ومعردبسة وبينين ومعصران بريف إدلب.وأشار مراسل وكالة سانا، إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل 50 شخصا وإصابة آخرين في صفوف التنظيمات الإرهابية، وتدمير عدة منصات لإطلاق القذائف الصاروخية والتي كانت تستخدمها في الاعتداء على المناطق الآمنة.وتصدت وحدات الجيش الأحد الماضي، لهجوم عنيف شنه إرهابيو "جبهة النصرة" والمجموعات المتحالفة معها، باتجاه نقاط الجيش المتمركزة على محور قرية أبو دفنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي وكبّدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.