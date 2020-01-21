غدًا.. مجدى يعقوب ضيف المركز القومى للبحوث

يستضيف المركز القومي للبحوث، غدًا الأربعاء، العالم المصري والجراح العالمي الدكتور مجدى يعقوب، رئيس مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، لإلقاء محاضرة علمية لعلماء وباحثي المركز.وقال الدكتور محمد محمود هاشم، رئيس المركز، في تصريح اليوم، إن تلك المحاضرة تأتي في إطار اهتمام المركز بالتواصل مع جميع العلماء المصريين المتميزين في كافة التخصصات العلمية، خاصة أن المركز يعد من أكبر وأهم المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط.وأضاف أن المحاضرة تضم نخبة من أساتذة المركز المهتمين بأمراض وجراحات القلب ولفيف من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة.