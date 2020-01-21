«داعش الصعيد» و«تهريب الآثار» أبرز المحاكمات اليوم

- محاكمة بطرس غالي في "تهريب الآثار"

- طعن المتهمين في "تنظيم داعش الصعيد"

- محاكمة المتهمين بمحاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

- محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن في مصر القديمة

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عددا من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها "النقض" تنظر طعن المتهمين بتنظيم داعش الصعيد، ومحاكمة بطرس غالي في تهريب الآثار.تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، جلسة محاكمة بطرس رؤوف غالي وآخرين في اتهامهم بتهريب الآثار إلى الخارج.وكانت النيابة العامة، أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا قاربت العام، تم خلالها إجراء كل التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كل أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21،660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبي و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.تنظر محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد.وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في 8 نوفمبر الماضي، بمعاقبة ١٨ متهما بالسجن المؤبد، و٤١ آخرين بالسجن المشدد ١٥ عاما، لتشكيلهم خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، كما عاقبت ٦ متهمين "أحداث" بالسجن ٥ سنوات، وبرأت متهمين اثنين من الاتهامات الموجهة إليهم.وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.تنظر محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمنطقة طرة، محاكمة 304 متهمين بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وعلى رأسهم عضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.وأحال المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، 304 متهمين بالتنظيم المسمى حسم التابع لجماعة الإخوان الإرهابية إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى، تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي، بالقوات المسلحة.وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تلقوا دعما من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.وأظهرت التحقيقات، أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التي تم التوصل إليها 41 مقرا على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبط أيضًا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أجهزة اللاسلكي وهواتف الأقمار الصناعية، وأجهزة تستخدم في تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلي.تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بمصر القديمة لخلافات بينهم.وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدي طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.وأسندت النيابة للمتهمين "وليد إبراهيم"، حداد، و"سيد محمود"، فني سيارات، و"محمد أحمد"، عامل، تهمة قتل المجنى عليه " أحمد جابر" عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بأن باغتوه حال تواجده بالطريق العام، على إثر شجار بينهم، فقام المتهم الثاني بإحكام قبضته عليه وشل مقاومته، وسدد له للمتهم الأول طعنتين بسلاح أبيض "مطواة" استقرت إحداهما في صدره نافذة لقلبه، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثالث بمسرح الجريمة محرزًا سلاح أبيض للشد من أزرهما.