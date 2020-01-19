هل يشكل مؤتمر برلين بداية نهاية الصراع في ليبيا؟

قدم عدد من الخبراء والمحللين مخرجات وتوقعات لنتائج مؤتمر برلين بشأن الأزمة في ليبيا، التي انطلقت فعالياته بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.

وتشمل التوقعات، وقف اطلاق النار بين جميع أطراف النزاع، والوقف الشامل لجميع الأعمال العسكرية، ووقف تحركات قوات الأطراف المتحاربة، ووقف نقل قوات عسكرية لدعم أي طرف ليبي، والامتثال الكامل غير المشروط لقرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا، والتي من بينها حظر تصدير الأسلحة إلى الداخل الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.





كما ينتج عن مسودة مؤتمر برلين وإصلاح قطاع الأمن وإجراءات اصلاحات هيكلية للاقتصاد الليبي، والتشديد على احترام المعايير الانسانية وحقوق الانسان، وضرورة مسائلة المتورطين في انتهاك القانون الدولي في ليبيا.





وانطلقت بالعاصمة الألمانية برلين، فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.