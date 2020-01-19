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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الأنبا مرقس يترأس القداس الإلهى بكنيسة القديسة مارينا بشبرا

الأحد 19/يناير/2020 - 01:52 م
الانبا مرقس
الانبا مرقس
تريزة شنودة
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ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، صلوات القداس الإلهي بكنيسة الشهيدة العظيمة مارينا بشبرا الخيمة، وقام نيافتة بسيامة عدد من الشمامسة لرتبة "ابصالتس"، وترقية بعض الشمامسة لرتبة "اغنسطس"، وبعد ذلك ألقي نيافته عظة روحية لشعب الكنيسة.

وشاركه صلوات القداس عدد من كهنة وشمامسة وخدام الإيبارشية، ونظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ثلاثة قداسات لبرامون عيد الغطاس، وصام خلالها الأقباط ثلاثة أيام تسبق العيد، والذي يسمى بـ"عيد الظهور الإلهي".

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ أيام قليلة، بعيد الميلاد المجيد، بينما تستعد حاليًا لاحتفالات عيد الغطاس المجيد، المُقرر تنظيم طقوسه مساء اليوم، في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية بحضور البابا تواضروس الثاني.

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