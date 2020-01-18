التموين: مخابز منظومة الدعم تنتج 270 مليون رغيف يوميًا

كشف تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن المخابز التي تعمل بمنظومة الدعم تنتج 270 مليون رغيف خبز يوميًا.يشار إلى أن التموين اتفقت مع المخابز البلدية المدعمة على دراسة تحديد تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم كل 6 أشهر، وذلك منذ تطبيق منظومة الخبز المدعم فى 2014.وتبلغ تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم 220 جنيهًا حاليًا، فى حين أن الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، تسعى إلى زيادتها إلى 278.5 جنيهًا. ولن يتم بحث التكلفة الجديدة لإنتاج جوال الدقيق، إلا بعد الانتهاء من تفويض جميع المخابز البلدية المدعمة على التفويض البنكى الخاص بالهيئة العامة للسلع التموينية.ويصل عدد المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية إلى 28 ألف مخبز، تنتج 270 مليون رغيف يوميًا، لنحو 71 مليون مواطن مقيد على بطاقات الخبز المدعم.وتحصل المخابز على طن دقيق 82 %، بالسعر الحر من المطاحن المحلية بنحو 4700 جنيه، لإنتاج خبز بلدى مدعم بتكلفة تتراوح بين 60 و62 قرشًا للرغيف.ويصل إنتاج الجوال زنة 100 كيلو جرام إلى 1250 رغيفا، فى حين يحصل المواطن على الرغيف بسعر 5 قروش من خلال البطاقة التموينية، ويحصل المخبز على هامش ربح من الوزارة أول كل شهر جديد.ويبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين، فى الموازنة المالية 2019 ـ 2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه دعم للسلع التموينية، 38 مليارا للتموين، و51 مليارا للخبز