رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تعلن استعدادها للحوار مع السعودية وترفض التفاوض على الاتفاق النووي

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:51 م
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
وكالات
طباعة
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استعداد بلاده للحوار مع السعودية وسائر دول الخليج، مؤكدا رفض التفاوض مطلقا على اتفاق جديد يحل محل الاتفاق النووي الحالي.

وخلال كلمته أمام رجال الأعمال في ماهاراشترا عاصمة مومباي الهندية، قال ظريف: "إيران على استعداد للحوار وتقديم مقترحات على الصعيد الأمن في المنطقة ولاسيما في مضيق هرمز.. قدمنا مبادرات لإحلال الأمن والسلام في المنطقة".

وردا على سؤال حول إمكانية توسط الهند للحد من التوتر بين إيران والولايات المتحدة، أكد على أن بلاده ترفض مطلقا التفاوض على اتفاق جديد، وأن قرار مجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي الذي جاء في 159 صفحة من المحتمل هو أطول قرار للمجلس، مشيرا إلى إمكانية لعب الهند دورا في إعادة أمريكا إلى الاتفاق النووي والاتفاقات السابقة.

وأضاف ظريف، أن الدول الأوروبية أبدت استعدادها للوساطة، وأشار إلى أن "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتقد أننا نحتاج الآن إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد تكون هناك حاجة في المستقبل إلى إبرام اتفاق وارن، أو اتفاق سندرز، ولكن الاتفاق النووي هو اتفاق بيننا وبين أمريكا والدول الخمس الأخرى المهمة بالعالم، وخروج بلد منه أمر غير مقبول".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

المرصد السورى: 260 من مرتزقة أردوغان يصلون طرابلس

منذ يوم

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

منذ يوم

رسالة شديدة اللهجة من واشنطن إلى تركيا بشأن ليبيا

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل التحركات المصرية اليونانية لإفساد مخططات أردوغان في ليبيا

الصور

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

image description

بدء مراسم دفن جثمان نادية رفيق بكنيسة سريان

الأكثر قراءة

سامح شكري يكشف الهدف من مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

التأمين الشامل.. نجاح أول جراحة قلب مفتوح دون شق الصدر فى بورسعيد

تفاصيل التحركات المصرية اليونانية لإفساد مخططات أردوغان في ليبيا

إغلاق ميناء الزويتية النفطي فى ليبيا احتجاجا على التدخل التركي

إنفوجراف

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

علامات في الأنف تنذر بالإصابة بالسرطان

8 خطوات لخفض الكولسترول بطريقة صحية

6 فوائد صحية وتجميلية لزيت جوز الهند

5 عادات غير صحية تتبعها المطاعم تضر بصحتك

الرئيس نيوز

الملا: مصر وضعت شرطين قبل استيراد الغاز الإسرائيلي

شكري يعلن الهدف الرئيسي من مؤتمر برلين وحقيقة مشاركة السيسي

بشرى لمرضى السكر.. "الصحة" توافق على طرح أول علاج عن طريق الكلى

"الجايكا اليابانية" تعلن تفاصيل المنح المقدمة للدول الإفريقية بمصر

منوعات

«فيسبوك» تحظر شركة إسرائيلية

ممرضة تقتل زوجها بـ«القطرة» وتُعاقب بالسجن 25 عامًا

شاب يعرض 12 مليون كلمة سر مسروقة للبيع عبر الإنترنت

ماركة أزياء شهيرة تتوقف عن استخدام جلد الكنغر

كشكول

أستاذ جامعي: توقيت اقتراح الكشف النفسي على هيئة التدريس مثير للريبة

أستاذ جامعي عن مقترح "الكشف النفسي": ونرجع نقول ليه الناس مش بتحترمنا

امتحانات سابقة لمادة "الهندسة" للشهادة الإعدادية الأزهرية

جامعة ٦ أكتوبر تعلن عن وظائف خالية بـ١٢ كلية

إسلام سياسي

33 مليونًا و674 ألفًا ومائتا جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا

«الحفاظ على الآثار التاريخية» أحد أبرز منشورات الأزهر بمعرض الكتاب

بالتفاصيل.. أنشطة المؤسسات الدينية فى معرض الكتاب 2020

وزير الأوقاف يصلي الجمعة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
د.كريمة الحفناوى
الاتفاقية «190» وقانون العمل
صفاء النجار
حكايات الترياق «1»
المزيد

الثقافة

جديد دار المعارف: «أيام بغداد» و« ثقوب في جدار الأحزاب المصرية»

صفية القباني تفوز بمقعد نقيب التشكيليين

«فن الواو».. لقاء أدبى بثقافة أسيوط

أسرار الحمامصي.. محطات جديدة من سيرة «مهندس الصحافة المصرية»