الأنبا تادرس يترأس قداس عيد الغطاس بسيدني

يترأس الأنبا تادرس مطران بورسعيد، غدًا السبت، قداس ثاني أيام برامون عيد الغطاس، وذلك بكنيسة القديسة بربارة والقديس ابو نفر السائح بحى كامبلتاون، بسيدني.ومن المقرر أن يترأس الأنبا تادرس صباح الأحد المقبل، قداس برامون عيد الغطاس، وذلك بكنيسة الأنبا إبرام بحى ماكورى فيلدز بسيدني.ومن المقرر أن يترأس قداس عيد الغطاس مساء الأحد 19 يناير الجاري بكنيسة القديسين الانبا انطونيوس والانبا بولا بحى جيلفورد.يأتي ذلك في إطار زيارة الانبا تادرس مطران بورسعيد الرعوية إلى إيبارشية سيدني، بعد تكليفه من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، نائبًا بابويًا للإيبارشية.