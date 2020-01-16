كندا تطلب محاسبة المسئولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

عقد وزراء خارجية بريطانيا وكندا والسويد مؤتمرا صحفيا، اليوم، بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، مطالبين فيه طهران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.وطالب وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، بتحقيق دولي وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة.وأضاف وزير الخارجية الكندي، يجب على إيران أن تتعاون في تحديد هويات الضحايا، مؤكدا أن عيون المجتمع الدولي تراقب طهران بعد هذا الحادث.وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينج 800-737" فجر يوم الأربعاء الماضي خلال رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عقب إقلاعها بدقائق، مما أسفر عن وفاة 176 شخصًا.أفاد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، بعقد اجتماع في لندن في 16 يناير لمناقشة قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة.وأكد وزير الخارجية الأوكراني، أن الاجتماع سيبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد إيران وقضية التعويضات لذوي الضحايا.وأضاف وزير خارجية أوكرانيا، أن تصريح إيران بأن الطائرة المنكوبة حلقت قرب موقع عسكري حساس "سخيفة".