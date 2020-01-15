وزيرا التعليم العالي والاستثمار في عزاء نجل مايا مرسي

حرص الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار على المشاركة في عزاء أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، بمسجد المشير بالتجمع الخامس.



وتوفى أمين تامر، نجل رئيسة المجلس القومى للمرأة، مايا مرسى، مساء الإثنين، وشيعت الجنازة الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.



ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة، على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خبر وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، في بيان ينعى الفقيد: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وستقام صلاة الجنازة يوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة".