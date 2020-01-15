النيابة تستدعى قاتلة ابنتها عقب التأكد من قواها العقلية

أكد تقرير مستشفى الأمراض النفسية عن الحالة الطبية، للصيدلانية المتهمة بقتل ابنتها بوضع أقراص مخدرة لها "قطرات ريفولتريل"، أنها مسئولة عن أفعالها، وأن قواها العقلية سليمة، وقد أمرت النيابة العامة باستدعاء المتهمة من محبسها ومواجهتها بتقرير المستشفى، حيث كانت النيابة قد أمرت بإيداع المتهمة مستشفى الأمراض النفسية لبيان سلامة قواها العقلية.



البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بوفاة طفلتها التى تبلغ من العمر 6 سنوات، بسبب تناولها أقراصا مخدرة بطريق الخطأ، وتم إخطار النيابة، حيث كشفت تحقيقات نيابة النزهة، كذب رواية المتهمة وأن الواقعة بها شبهة جنائية.



انهارت المتهمة واعترفت، بأنها تتعاطى أقراص"قطرات ريفولتريل" حتى تنسى مشاكلها مع طليقها وعقب تناولها العقاقير قررت أن تقتل طفلتها، ووضعت لها أقراص مخدرة فى العصير، ثم دخلت فى غيبوية وعندما أفاقت اكتشفت وفاة طفلتها.