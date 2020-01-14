الباز: ما فعله حفتر في موسكو صفعة على «قفا» أردوغان

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، طالب بتفكيك كل الميليشيات المسلحة في ليبيا وتسليم سلاحها للجيش الليبي، ورفض وجود تركيا كطرف في معاهدة وقف إطلاق النار.



وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن طلبات حفتر، وعودته من روسيا ورفضه التوقيع على الاتفاقية مع "الوفاق" هي صفعة على "قفا" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أن أردوغان ظهر اليوم كالمجنون، بمعاقبة حفتر.



وتابع: "قبول حفتر اقتراح وقف إطلاق النار في البداية كان خطوة تكتيكية، والشروط التي وضعها في روسيا، جعلت أردوغان يخرج كالمجنون"، موضحًا أن أردوغان الآن يحتاج إلى طبيب نفسي.

