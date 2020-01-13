جبهة الإصلاح ترفض دعم منتصر الزيات فى انتخابات المحامين

أكدت مصادر داخل جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، أن هناك تيارا كبيرا داخل الجبهة، يرفض الدفع بمنتصر الزيات، مرشحا لمنصب النقيب، خاصة وأنه سبق أن خسر في الانتخابات الماضية أمام منافسه سامح عاشور النقيب الحالي.



وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الجبهة سوف تعقد اجتماعا قريبا للتصويت على ذلك، ومن المقرر أن تعلن الجبهة مرشحيها في الانتخابات خلال مؤتمر لقواعدها في محافظة الإسكندرية خلال الشهر الجاري.



وأوضحت أنه سوف يتم مطالبة الزيات بعدم الترشح هذه المرة وفتح المجال لوجوه جديدة قادرة على المنافسة في الانتخابات، وكذلك مطالبته بالالتزام بتعهده السابق المعني بعدم الترشح إلا بعد موافقة الجبهة وأيضا دعم كل خياراتها سواء بدعمه أم لا.