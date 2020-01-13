السعودية ترحب بالانتشار العسكرى اليابانى فى الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الإثنين، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال إنه يقدر نشر اليابان لسفينة بحرية في الشرق الأوسط في مهمة لجمع المعلومات.



وذكرت صحيفة نيكي اليابانية، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي التقي بن سلمان في السعودية، يوم الأحد، في إطار جولة في الشرق الأوسط تأتي وسط توترات متزايدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران.



وأضافت الصحيفة، أنه خلال اجتماع سابق، رحب العاهل السعودي الملك سلمان أيضًا بنشر القوات اليابانية.



وسترسل اليابان الشهر المقبل سفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي وطائرتين للمراقبة، إلى جانب أكثر من 200 فرد، لجمع المعلومات التي تهدف إلى المساعدة في حماية سفن الشحن التابعة لليابان في المنطقة، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.



وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيانها، إن الأمير محمد بن سلمان تعهد أيضًا بتزويد اليابان بإمدادات مستقرة من النفط.