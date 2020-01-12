إجلاء الآلاف بدورتموند الألمانية قبل تفكيك قنابل الحرب العالمية الثانية

أفادت تقارير إعلامية في ألمانيا، اليوم الأحد، بإجلاء آلاف الأشخاص في مدينة (دورتموند) الواقعة غربي البلاد، في الوقت الذي يستعد فيه الخبراء لتفكيك أربع قنابل ترجع إلى الحرب العالمية الثانية.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن السلطات أجلت بالفعل كل المتواجدين داخل اثنين من المستشفيات بالمنطقة، كما فتحت أبواب مدارس للمقيمين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم للبقاء فيها كمراكز إيواء مؤقتة.



وأضافت الشبكة الأمريكية أنه تم إغلاق محطة القطار في المدينة، كما أنه سيتم تحويل مسار جميع القطارات في وقت لاحق.



يشار إلى أنه بعد مرور 75 عاما تقريبا على انتهاء الحرب، فكثير ما توجد القنابل غير المنفجرة في ألمانيا، وتتطلب عملية التخلص منها أحيانا إجلاء للسكان على نطاق واسع كإجراء احترازي.