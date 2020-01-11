محتجون يقطعون الطرق في كربلاء

تجددت الاشتباكات في كربلاء العراقية، مساء الأربعاء، وقطع المحتجون الطرق والجسور، وفقًا لقناة العربية السعودية.



وقتل مسلحون مجهولون قياديا بارزا في ميليشيات الحشد الشعبي بمحافظة كربلاء وسط العراق، وفق لفضائية سكاي نيوز العربية.



وأفادت القناة بمقتل طالب عباس علي الساعدي، آمر لواء كربلاء في ميليشيات الحشد الشعبي، لكن لم يعرف حتى الآن من يقف وراء مقتل الرجل ولا الأسباب خلف ذلك.