تسريب صوتي: مشعل يطالب بفرض الوصاية على «عاكف»

عرضت الإعلامية أمانى الخياط، خلال تقديم برنامجها الكبسولة، المذاع على فضائية "extra news"، تسريب صوتي لخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، يطالب فيه بفرض الوصاية على مرشد الإخوان الأسبق مهدي عاكف خلال عام 2012.



وتحدث مشعل، خلال التسريب الصوتي إلى شخص يدعى الدكتور محمود، عن مشاهدته لحوار تليفزيوني مع مهدي عاكف، على قناة العربية.



وقال مشعل: "بحكم تاريخ مهدي عاكف، وبحكم أنه مرشد سابق، فهو يحتاج أن يكون بجانبه شخص، هذا خطأ أنا شخصيًا يعجبني، وأنسجم معه، لكن المشكلة في الإعلام، خاصة مع عفرتة الإعلاميين، فينتزعوا منه أشياء لا تقال في الإعلام".



أضاف رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس: "شخصية الأستاذ عاكف، عايزة واحد يكون بيقودها، يتلطف معه في التسديد والمقاربة.. فالحقيقة لازم يكون بجانبه سكرتير، هذا مرشد سابق مش شخص عادي، الله يرضي عليك نصيحة خلوا له شخص، الله يكرمك".