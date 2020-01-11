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عالم

أمريكا تُدين مقتل صحفيين عراقيين: «اغتيال جبان»

السبت 11/يناير/2020 - 02:42 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، إنها تُدين بشدة الاغتيال المؤسف والجبان لمراسل قناة دجلة الفضائية، أحمد عبدالصمد، والمصور صفاء غالي، في البصرة الليلة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي، أن "اغتيال واختطاف ومضايقة وترهيب الكوادر الإعلامية ونشطاء وسائل التواصل الإجتماعي المؤيدين للإصلاح في العراق من قبل الجماعات المسلحة لا يمكن أن يستمر دون عقاب".

وأضافت أن "الحكومة العراقية مسئولة عن دعم حق العراقيين في حرية التعبير وحماية الصحفيين وضمان قدرة الناشطين المسالمين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية من دون خشية الانتقام، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالعثور على الجناة وتقديمهم إلى العدالة".

وأشارت السفارة، إلى أن "حرية التعبير تعد بمثابة حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية، وأن احترام هذه الحقوق والتمسك بها هو أمر أساسي لحماية الديمقراطية وتعزيزها".

وقتل مساء أمس الجمعة في محافظة البصرة العراقية، مراسل قناة دجلة المحلية، أحمد عبدالصمد، وزميله المصور صفاء غالي، على يد مسلحين مجهولين.

وشهد الشارع العراقي، العديد من الاغتيالات التي طالت نشطاء في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى تجري فيها احتجاجات شعبية متواصلة منذ عدة أشهر.

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