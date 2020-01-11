شعراوي: المجتمع المدني ضرورة لدعم جهود المحافظات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم الجهود التي تقوم بها كافة المحافظات خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دورهما في منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وضمان إشراك القطاع غير الرسمى للمساهمة في نجاح تنفيذ المنظومة وضمان استدامتها.



وأشار، خلال لقائه بمحافظ الغربية، اليوم السبت، بمقر وزارة التنمية المحلية، إلى دعم الوزارة والحكومة لكافة الأفكار المبتكرة والمبادرات الخاصة بالشباب، والتي تساعد في حل بعض المشاكل والتحديات بالمحافظات، وعلى رأسها مشكلة القمامة والمساعدة في تحسين مستوى النظافة في الشارع.