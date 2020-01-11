حملة لمواجهة الكلاب الضالة بكفر شكر في القليوبية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه فور تلقيه استغاثة أهالي كفر شكر وقرية البقاشين من الكلاب الضالة، كلف الدكتورة أمل العسيلي وكيل الوزارة للطب البيطري بالمحافظة، بالدفع بفرق الطوارئ لمواجهة الظاهرة وطمأنة الأهالي.



وفي سياق متصل توجه مدير الإدارة البيطرية بكفر شكر، أمس، لقرية البقاشين؛ والتقي أسرتي الطفلين اللذين عقرهما كلب ضال، وجرى اتخاذ اللازم ووضع السم في مقالب الزبالة ليلا.



كانت قرية البقاشين مركز كفر شكر شهدت الخميس الماضي قيام كلب ضال بعقر تلميذ وتلميذة، مما أسفر عن إصابتهما بإصابات خطيرة، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.



قال وليد عبدالله، ولي أمر الطالب ضحية الكلب المسعور، والذي يدعى أحمد وليد عبدالله، إن نجله تعرض لهجوم من كلب ضال بقرية البقاشين، حيث أصابه في وجهه ومزق ملابسه أمام مدرسة البقاشين الابتدائية وبعد تدخل أحد المارة بالشارع هرب الكلب ودخل شارع مدرسة يحيى خاطر الابتدائية، وفي نفس التوقيت هجم الكلب على بنت عمرها 5 سنوات وشوه وجهها تماما.