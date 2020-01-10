ميلاد وحيد قرن صغير فى حديقة حيوان دورتموند الألمانية

ولد في حديقة حيوان دورتموند غربي ألمانيا صغير وحيد قرن من الفصيلة واسعة الفم.

وقالت الحديقة، اليوم الجمعة، إن الصغير بصحة جيدة ويزن خمسين كيلوجراما، مشيرة إلى أنها لم تجد اسما بعد للصغير الذي ولد منذ يومين.

وأشارت الحديقة إلى أن الأم شاكينا اجتازت آلام الحمل 16 شهرا وآلام الوضع المرهقة بسلام، وهي الآن في صحة جيدة ولا بد قبل كل شيء من أن تستجم أولا بصحبة صغيرها، لذا ستغلق الحديقة مرحليا منزل وحيد القرن بها.

وسيتاح لزوار الحديقة مشاهدة لقطات حية من داخل البيت المغلق لوحيد القرن.

كانت أنثى وحيد القرن واسع الفم شاكينا قامت على تربية ابنتها "أبيبي" عام 2014 وهي الآن تعيش بحديقة حيوان كيركرادي في هولندا.

وتعد فصيلة وحيد القرن الكبير الحجم نادرة للغاية وتعيش في البراري الإفريقية.