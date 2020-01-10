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مصر

«إيسيسكو» يبحث دعم التعليم قبل المدرسي في غينيا

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:45 م
الدكتور سالم بن محمد
الدكتور سالم بن محمد المالك
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التقى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع موري سانجار، وزير التعليم ومحو الأمية الغيني، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة في العاصمة كوناكري.

وأضاف بيان لمنظمة الإيسيسكو، اليوم، أن الجانبين توافقا، خلال اللقاء، على تطوير التعاون بين المنظمة ووزارة التعليم في غينيا خلال المرحلة المقبلة، وتنظيم ندوة لتأهيل المعلمين، وخصوصا معلمي اللغة العربية، وندوة أخرى لبحث إيجاد حلول لزيادة نسب استيعاب رياض الأطفال في غينيا للمزيد منهم، حيث تعاني البلاد من تدني نسبة التحاق الأطفال قبل سن التمدرس برياض الأطفال، وستقدم الإيسيسكو الدعم للتعليم قبل المدرسي، من خلال تكوين الطاقم التربوي.

وتناول الحديث أيضا القافلة الطبية التربوية الاجتماعية، التي ستنظمها الإيسيسكو في غينيا، وأهمية أن تشارك وزارة التعليم في هذه القافلة، حيث تتضمن نشاطاتها تثقيف الفتيات والأطفال وتجهيز المدارس بالمعدات المطلوبة للعملية التعليمية، وتأهيل وترميم ما يحتاج منها لذلك، وقد أكد الوزير مشاركة الوزارة في تنظيم القافلة لتقوم بدورها على الوجه الأمثل.

وفيما يتعلق بوقف الإيسيسكو، الذي ستدشنه المنظمة لتوفير التمويل للتوسع في برامجها وأنشطتها بالدول الأعضاء، أكد وزير التعليم الغيني أن الوزارة ستقدم أحد المباني التابعة لها ليكون وقفا للإيسيسكو، بعد إعادة ترميمه وتجهيزه.

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