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"المضلل".. كيف حاول قيادي بتنظيم إخوان ليبيا تبرير التدخل التركي؟

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:46 م
جريدة الدستور
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برر علي الصلابي، القيادي في تنظيم الإخوان الليبي، استنجاد حكومة الوفاق بتركيا وميليشياتها في وجه محاولات الجيش الليبي تطهير العاصمة طرابلس من الإرهاب الصلابي.

وزعم في حديث نقلته قناة "مداد نيوز" السعودية، أن العثمانيين دخلوا ليبيا قديما بطلب من أهلها لتحريرهم من الإسبان ثم فرسان مالطا عام 1510 و 1530.

وقال إن "الإصلاحات العثمانية" ساهمت في نهضة ليبيا لاحقا، وزعم أن العثمانيون أدخلوا إلى ليبيا ما يعرف بقوانين التنظيمات وهي مجموعة من القوانين الاقتصادية والإدارية وأحدثوا تغييرات في البلاد قادت ليبيا للحداثة .

وتجاهل الصلابي تجاهل في حديثه ثورات الليبيين على العثمانيين حيث عاشت ليبيا تحت الحكم العثماني لفترة زمنية دامت لأكثر من 3 قرون شهدت العديد من الثورات ضد حكم الأتراك منها ثورة قبائل الرقيعات والربائع والمحاميد وثورة أولاد سليمان والفرجان في الوسط والجوازي في الشرق كما تجاهل الصلابي الجرائم التي ارتكبها الأتراك بحق الشعب الليبي بقتلهم نصف سكان منطقة العجيلات في غرب ليبيا وارتكابهم "مجزرة الجوازي" التي راح ضحيتها ما يقارب 10 آلاف من أبناء القبيلة وتم تشريد تلك القبائل ‏في مصر وتشاد والنيجر كما تنازلت تركيا عن ولاية "طرابلس الغرب وبرقة" للاستعمار الايطالي عام 1912 عبر اتفاقية أوشي لوزان.

 

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