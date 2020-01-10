فحص 4 مليون امرأة منذ انطلاق «100 مليون صحة»

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 4 مليون و16 ألفًا و668 امرأة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار"100 مليون صحة"، بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك منذ إطلاقها في يوليو عام 2019.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي المفحوصات بالمرحلة الأولى بلغ 2 مليون و201 ألف و194 امرأة، فيما بلغ عدد من تم فحصهن في محافظات المرحلة الثانية مليون و813 ألفًا و611 امرأة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة انطلقت في شهر نوفمبر الماضي بمحافظات "القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر".