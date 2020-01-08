محافظ دمياط تبحث حل أزمة الصرف الصحي في «شط جريبة»

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم؛ للوقوف على كل المحاور الخاصة بالشكوى الواردة من بعض أهالي قرية شط جريبة، وذلك بشأن وجود مشكلة في الصرف الصحي بالقرية.

وناقشت الدكتورة منال عوض –خلال الاجتماع- أبعاد تلك المشكلة والتي أدت إلى تسرب وتراكم مياه الصرف الصحي بشوارع القرية.



ووجهت المحافظ الجهات المعنية كافة بوضع حل فوري ومناسب لهذه المشكلة، لحين الانتهاء من مشروع محطة رفع الصرف الصحي بشط جريبة والدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه، حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين.

وشددت الدكتورة منال عوض، على تقديم تقرير شامل بما تم تنفيذه في أسرع وقت ممكن، والبدء في أعمال تطهير الترعة الموجودة بالقرية، وكذلك الإسراع في معدلات تنفيذ محطة الصرف الصحي بها، والتي تُقدر تكلفتها بمبلغ ٣٥ مليون جنيه، مؤكدة متابعتها المستمرة لتلك الأعمال.



حضر الاجتماع اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، وأميمة متولي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومحمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومنير رمضان مدير عام مديرية الري بدمياط، وطارق بدوي مدير مديرية الطرق.