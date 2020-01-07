الشيخ الإدريسي: تقسيم الطرق الصوفية الهدف منه تمزيقها

قال الشيخ إدريس الإدريسي، رئيس المجلس العالمي لرابطة الأشراف الأدارسة، إن الخطاب الصوفي هو أن تتعامل مع جميع الناس وكأنهم أخوة لك، تحبهم في الله، وتسعى في حل مشاكلهم.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه لا يوجد طرق صوفية بل هي طريقة واحدة تختلف في المناهج، متابعا: "لو جمعنا كل مناهج الطرق الصوفية سنجدها متماثلة، وهي أحاديث وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم".



ولفت "الإدريسي" إلى أنه في فترة من الفترات كان تقسيم الطرق الصوفية لتمزيق لُحمة التصوف، والتقسيم مقصود، لأنه لا يوجد اختلاف بين الطرق الصوفية، موضحًا أن كل الأذكار الصوفية مأخوذة عن أحاديث لرسول الله.

