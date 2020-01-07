بومبيو: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، تأكيده أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.



وقال بومبيو -خلال مؤتمر صحفي- "لقد كان الرئيس الأمريكي واضحا عندما قال إن إيران لن تستطيع حيازة سلاح نووي خلال فترة رئاسته".



وأضاف، أنه عندما جاءت إدارة الرئيس ترامب كانت إيران في طريقها لحيازة سلاح نووي عبر الاتفاق النووي الإيراني الذي أعطى لها الفرصة لامتلاك سلاح نووي، وهو ما لن تسمح به إدارة ترامب.