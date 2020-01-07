نظافة القاهرة: لم نتلق أي شكوى خلال احتفالات أعياد الميلاد

قال اللواء عادل ابوحديد رئيس مجلس إدراة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ان إحتفالات اليوم من أعياد الميلاد مرت بدون أي شكوى، أو وقوع أي ضرر سواء في النظافة أو الإنارة أثناء المراجعة الدورية لمحيط الكنائس.



وأوضح رئيس هيئة النظافة في تصريحات لـ "الدستور" أن الهيئة قسمت اعمالها على 3 ورديات خلال الـ 24 ساعة وتم إلغاء اجازات جميع العاملين إستعدادأ لاستقبال اعياد الميلاد المجيد.



واشار أبوحديد إلى أنه تم فتح جميع الحدائق العامة أمام الزوار بعد ان تمت مراجعة المسطحات الخضراء، وكافة الخدمات الموجودة بها وذلك حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتكثيف العمل حول محيط الكنائس والأديرة والشوارع المحورية المجاورة والملاصقة لها.