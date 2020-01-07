الذهب يتراجع 6 جنيهات اليوم.. وعيار 21 بـ699 جنيها

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، تراجعا بقيمة 6 جنيهات، حيث سجل سعر عيار "21" نحو 699 جنيهًا للجرام، حسبما أكد ناجي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية.



وأكد نجيب، لـ"الدستور"، أن سعر المعدن النفيس صعد بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية بنحو 25 جنيها للجرام بسبب التوترات القائمة بين أمريكا وإيران، والأزمة الليبية، متوقعا انخفاض الأسعار والعودة للأسعار الطبيعية على مدار اليومين المقبلين.



وأوضح أن التراجع أمر طبيعي، حيث إن التداول على المعدن النفيس، تأثر بأي توترات لأنه الملاذ الآمن للمستثمرين عند الأزمات، حيث سجلت أوقية الذهب أعلى مستوياتها خلال 7 سنوات، لتصل الأوقية إلى 1579 دولارا، إلا أنها تراجعت إلى 1563 دولارا بسبب اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح.



وأسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل مساء اليوم 599.25 جنيه للجرام

عيار 21 سجل مساء اليوم 699 جنيها للجرام

عيار 24 سجل مساء اليوم 799 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5600 جنيه

أوقية الذهب 1563 دولارا