-
الثلاثاء 07 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يتراجع 6 جنيهات اليوم.. وعيار 21 بـ699 جنيها

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:44 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
طباعة
شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، تراجعا بقيمة 6 جنيهات، حيث سجل سعر عيار "21" نحو 699 جنيهًا للجرام، حسبما أكد ناجي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية.

وأكد نجيب، لـ"الدستور"، أن سعر المعدن النفيس صعد بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية بنحو 25 جنيها للجرام بسبب التوترات القائمة بين أمريكا وإيران، والأزمة الليبية، متوقعا انخفاض الأسعار والعودة للأسعار الطبيعية على مدار اليومين المقبلين.

وأوضح أن التراجع أمر طبيعي، حيث إن التداول على المعدن النفيس، تأثر بأي توترات لأنه الملاذ الآمن للمستثمرين عند الأزمات، حيث سجلت أوقية الذهب أعلى مستوياتها خلال 7 سنوات، لتصل الأوقية إلى 1579 دولارا، إلا أنها تراجعت إلى 1563 دولارا بسبب اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح.

وأسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل مساء اليوم 599.25 جنيه للجرام
عيار 21 سجل مساء اليوم 699 جنيها للجرام
عيار 24 سجل مساء اليوم 799 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5600 جنيه
أوقية الذهب 1563 دولارا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع الذهب جنيهين بالمنتصف.. وعيار "21" يسجل 605 جنيهات

الذهب يتراجع 6 جنيهات اليوم.. وعيار 21 بـ644 جنيهًا للجرام

الذهب يتراجع جنيهين.. وعيار 21 بـ613 جنيهًا للجرام

أسعار الذهب اليوم الجمعة 17/ 5/ 2019

موضوعات متعلقة

منذ 33 دقيقة

الإفتاء: أردوغان يحاول السيطرة على إفريقيا وإحياء «العثمانية»

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر من الرياح على مدار يومين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إعلان الانفصال.. كواليس الخلاف بين أصالة وطارق العريان

منذ حوالي 23 ساعة

أصالة والعريان.. حب 14 عامًا انتهى بـ«الخيانة»

الصور

image description

الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

الأكثر قراءة

الإفتاء: أردوغان يحاول السيطرة على إفريقيا وإحياء «العثمانية»

الأسطول الحربى الروسى يتحرك باتجاه سوريا وإيران

بعد إعلان الانفصال.. كواليس الخلاف بين أصالة وطارق العريان

شقيق زوج نانسي عجرم يكشف حقيقة علاقتها بـ«لص الفيلا»

أيام زمان

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

نجم الساعة

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

الصحة

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

باحثون: حرمان الطفولة يؤثر على حجم المخ

تصل للوفاة.. أضرار المبيدات الحشرية

الرئيس نيوز

قبل اجتماع أديس أبابا: "تفاهمات سد النهضة لا تزال على المحك"

وزير المالية: خفض العجز لـ 6.2% العام المالي المقبل

وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس "ذارو" الاستثمار مع "صندوق مصر السيادي"

خاص| صرف مرتبات شهر يونيو مبكراً .. تعرف على الموعد

منوعات

4 نصائح تساعد الأم فى تدريب طفلها على استخدام «المرحاض»

ركاب طائرة هندية يحاولون كسر الباب بعد احتجازهم بالداخل 5 ساعات

فنلندا تقلص أيام العمل لـ4

فينيكس يدعو المشاهير عدم السفر بطائرات خاصة

كشكول

تعيين رشا عادل وكيلًا لشئون التعليم بإعلام بني سويف

التعليم تطبع ٨٠٠ ألف استمارة بيانات ورقية لطلاب الثانوية العامة

التعليم: تعلن موعد الاختبار النفسي للمرحلة الرابعة بمسابقة 120 ألف معلم

بحوث الفلزات ينظم ورشة عمل حول ربط البحث العلمي بالصناعة

إسلام سياسي

الإفتاء: تركيا تتطلع بطموحها الاستعماري للسيطرة على العمق الأفريقي

التحالف الدولي يؤكد وقف التدريب ودعم العمليات ضد داعش

محمد بن زايد: ندعم جهود"الأخوة الإنسانية" لتفعيل مبادئ الوثيقة

«مدير مركز الفاتح الثقافى» يرد على متزعم التمرد الصوفى بعد هجومه على "أبوالعزائم": نار الفتنة التى أشعلتها ستحرقك وحدك

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: وزارة الثقافة.. المشاريع الكبرى وخناقات الحوارى!
لواء. محسن الفحام
سليمانى والحرس الثورى
لواء.حمدى البطران
مثقفون مهمشون
مؤمن المحمدي
لايصين كومبليتلى
المزيد

الثقافة

حين تغرب الشمس.. مجموعة قصصية لـ فريد الخمال عن دار كتوبيا

رئيس دار الكتب والوثائق توجه بتوفير أفضل الخدمات للباحثين

عروض سينما وورش فنية بثقافة أحمد بهاء الدين 

«الوحدة الوطنية» ورشة فنية بثقافة السويس (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك