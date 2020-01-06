الجيش الليبي: جاهزون لأي عملية عسكرية
الإثنين 06/يناير/2020 - 06:58 م
عبير سليمطباعة
قال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم، إن الميليشيات الإرهابية في مصراتة تعتبر مدينة سرت خط دفاع لها.
وأضاف في مؤتمر استثنائي يعقد الآن من بنغازي: «تمكنا من كسر هذا الخط وقواتنا لن تتقدم لمهام أخرى لكننا جاهزون لأي عملية عسكرية».
وتابع: «منذ أسبوعين قواتنا تحتشد تجهيزا لمعركة سرت، مستخدمين عنصر المفاجأة».
وأضاف في مؤتمر استثنائي يعقد الآن من بنغازي: «تمكنا من كسر هذا الخط وقواتنا لن تتقدم لمهام أخرى لكننا جاهزون لأي عملية عسكرية».
وتابع: «منذ أسبوعين قواتنا تحتشد تجهيزا لمعركة سرت، مستخدمين عنصر المفاجأة».