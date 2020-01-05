أول قرار للبرلمان العراقي بعد استهداف «سليماني»

أصدر البرلمان العراقي، الأحد، قرارًا​ بإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع ​قوات التحالف الدولي​.



كما صوّت البرلمان العراقي، خلال جلسته الطارئة اليوم، على إلزام الحكومة بتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الولايات المتحدة، وعلى قرار نيابي يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد.



وصوّت أعضاء البرلمان على 5 فقرات، منها إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وفقًا لموقع النشرة.



وبدأ مجلس النواب العراقي جلسته الطارئة الاستثنائية برئاسة محمد الحلبوسي، فى وقت سابق من اليوم، بحضور رئيس الوزراء المكلف بتصريف الأعمال عادل عبدالمهدي.



وعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة، لبحث تداعيات الضربات الأمريكية في العراق، برئاسة عبدالمهدي، لبحث إلغاء الاتفاق العسكري الأمريكي العراقي.