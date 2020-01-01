كوريا الشمالية: العالم سيشهد قريبًا سلاحًا استراتيجيًا جديدًا

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أن بلاده أنهت الوقف الاختياريّ للتجارب النووية وتجارب الأسلحة البالستية العابرة للقارات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء.



ونقلت الوكالة عن "كيم" قوله أمام مسؤولين في حزبه الحاكم: "سيشهد العالم سلاحًا استراتيجيًا جديدًا ستمتلكه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في المستقبل القريب".



جاءت تصريحات "كيم"، بعد أن انتهت مهلة غايتها نهاية العام كان قد منحها للولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية.



ودعا زعيم كوريا الشمالية إلى اتخاذ "إجراءات إيجابية وهجومية" لضمان الأمن خلال اجتماع لحزب العمال الكوريين الحاكم يوم الأحد الماضي.



وكان "كيم" قد اجتمع مع كبار مسؤولي الحزب، يوم السبت الماضي، لبحث قضايا مهمة تخص السياسة وسط زيادة في حدة التوتر؛ بسبب المهلة التي أعطاها لواشنطن كي تخفف موقفها في المفاوضات المتوقفة والتي تهدف إلى إنهاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "كيم" اقترح اتخاذ إجراءات في مجالات الشؤون الخارجية وصناعة الذخيرة والقوات المسلحة، مشددًا على ضرورة اتخاذ "إجراءات إيجابية وهجومية لضمان سيادة وأمن البلاد بشكل كامل".



وأضافت الوكالة، أن "كيم" بحث قضايا تخص إدارة الدولة وقضايا اقتصادية من بينها اتخاذ إجراءات لتحسين الزراعة والعلوم والتعليم والصحة العامة والبيئة مع تضرر الاقتصاد نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج؛ بسبب برامجها للأسلحة.

