روسيا: منع وقوع هجوم إرهابي في بطرسبورج يظهر فاعلية التعاون مع أمريكا

صرّح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن منع وقوع هجوم إرهابي في مدينة سان بطرسبورج الروسية يظهر فاعلية تعاون الأجهزة الأمنية الخاصة الروسية والأمريكية.



وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "لقد رأينا بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حول اعتقال اثنين مشتبه بهما، وهذا بالطبع يُظهر بوضوح فاعلية التعاون بين الأجهزة الأمنية الخاصة الروسية والأمريكية".



يُذكر أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تمكن مؤخرا بفضل معلومات قدمتها الأجهزة الأمنية الأمريكية، في الـ27 من ديسمبر الجاري، من إحباط أعمال إرهابية كان مخطط تنفيذها خلال أعياد رأس السنة في بطرسبورج.