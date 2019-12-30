أشرف زكى: سأقضى عيد ميلادى مع الرسول فى الكعبة المشرفة

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه سعيد بكل التهاني التي وجهت له من قبل زملاءه من الوسط الفني او من خارجه، بمناسبة عيد ميلاده، مؤكدا أن عيد ميلاده هذا العام كان مختلفا بشكل كبير وخاصة أن هناك عدد من الانجازات التي حققها مؤخرا وخاصة في عام ٢٠١٩.



وقال زكي في تصريحات لـ"الدستور" إن العام الحالي اختتم بكونه تم تجديد الثقة فيه ليكون رئيسا لأكاديمية الفنون بعد أن كان منتدبا من قبل وزارة الثقافة والدكتورة إيناس عبد الدايم.



وأوضح زكي في تصريحاته أنه تزامنا مع عيد ميلاده فلن يقضيه في المنزل أو حتى في العمل، بل سيذهب إلى المدينة المنورة لأداء مناسك العمرة، مؤكدا أن هذا أجمل الأشياء التي يختتم بها العام الحالي ويبدأ بها العام الجديد.