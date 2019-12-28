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تويتر يطلب التواصل مع هنيدي "بشأن صعيدي في الجامعة الأمريكية 2"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:59 م
تويتر
تويتر
محمود عرفات
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قال الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، إن كل جيل يحتاج لأبطاله من النجوم والفنانين الذين يحتلون الشاشات، موضحا أن هذا هو ما حدث في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه تمكن من رصد سمات الجيل الذي عاصر فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية من خلال المفردات التي كانت منتشرة بينهم كشباب.

وتابع أن فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية أيقونة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يجد ما يلهمه لكتابة الجزء الثاني من الفيلم.

واستكمل ان فكرة الجزء الثاني جاءت عندما أطلق الفنان محمد هنيدي على صفحته دعوة بأنه لو تم كتابة 100 ألف تغريدة لعمل جزء ثاني من الفيلم سيبدأ في عمل الفيلم، مشيرا إلى أنه حقق 200 ألف تغريدة.

واستطرد أن شركة تويتر تواصلت مع الفنان محمد هنيدي، وطلبت منه حضور المؤتمر الصحفي للفيلم باعتباره أول فيلم يولد على تويتر.

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