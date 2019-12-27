طيران الجيش الليبي يستهدف ميليشيات الوفاق شمال غربي ليبيا

استهدف سلاح الجو الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، تمركزات تابعة للجماعات المسلحة بمحيط مصفاة الزاوية شمال غربي البلاد، حسب موقع "بوابة إفريقيا" الإخبارية.



وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف، في وقت سابق، مواقع تابعة للوفاق في مدينة الزاوية التي تبعد عن العاصمة طرابلس 45 كلم، وعلى رأسها معسكرات كتيبة الفاروق.



يأتي الاستهداف الجوي، اليوم الجمعة، في إطار تشديد قوات المشير حفتر هجماتها بعد إعلانه في الثاني عشر من الشهر الجاري انطلاق المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس.