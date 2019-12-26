بكرى: السيسي تحدث بشفافية واضحة خلال لقائه بالإعلاميين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث بشفافية ووضوح خلال لقائه بالإعلاميين، على هامش افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني بالفيوم.



وأضاف خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس أجرى حديثا مفتوحا من القلب، حديث عفوي بدون ترتيب، ترك الأسئلة لمن يريد أن يسأل"، مشيرًا إلى أنهم تحدثوا عن الأوضاع الداخلية والعربية والدولية.



وعرض بكري، جزء من لقاء الرئيس مع الإعلاميين، وسأله بكري خلال اللقاء عن إمكانية إنجاز الاستحقاقات الثلاثة مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والمجالس المحلية، ورد الرئيس بأن المحليات أمر مهم وتحدي كبير أن ننجز الـ3 استحقاقات في سنة واحدة، لكن الأمر يحتاج لنقاش مجتمعي بين المفكرين والمثقفين، يوصلوا خلاله لتصور يمكن تنفيذه.



وأردف: "الموضوع ليس إرادة، إرادتي هي استكمال مؤسسات الدولة".

