ولى العهد السعودى يبحث هاتفيًا مع وزير الدفاع اليابانى التعاون الثنائى

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع الياباني تارو كونو.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال أوجه التعاون الثنائي في الشئون الدفاعية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية.