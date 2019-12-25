صدقي صبحي ينقل تعازي السيسي في وفاة رئيس الأركان الجزائري

نقل الفريق أول صدقي صبحي، مساعد الرئيس لشئون الدفاع، تعازي الرئيس عبدالفتاح السيسي، للواء سعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري في وفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل.



وأكد الفريق صبحي للواء شنقريحة تقدير مصر للفريق قايد صالح، قائلًا: "إن إنابة الرئيس السيسي له بالحضور تعكس تقدير مصر لفقيد الجزائر".



ووجه اللواء شنقريحة الشكر للرئيس السيسي، على لفتته الطيبة وللفريق صدقي صبحي على حضوره الجنازة.