كوريا الشمالية: اختباراتنا لا تشكل أي تهديد لليابان

انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، تصريحات وزير الدفاع الياباني تارو كونو حول تجارب كوريا الشمالية للأسلحة، والتي قال إن بيونج يانج تزعم أنها تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على "الدفاع الذاتي".



وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الوزير الياباني قام بوصف تجارب بيونج يانج لزيادة قدرات الدفاع الذاتي بأنها "إطلاق لصاروخ باليستي" بهدف الحصول على الدعم الدولي على الرغم من أن هذه الاختبارات لا تشكل أي تهديد لليابان.



وأشارت إلى أن تحريض اليابان للضغط الدولي على كوريا الشمالية بحجة "التهديد" غير المنطقي، يدل على سعيها لتحقيق "نوايا خبيثة"، وليس سعيا للحفاظ على أمنها.



وانتقدت الوكالة ما وصفته بـ"نفاق اليابان" في طلبها لحوار "بدون شروط مسبقة،" في حين تعمل في نفس الوقت على جذب دعم المجتمع الدولي لفرض مزيد من العقوبات والضغط على بيونج يانج.



يذكر أن كونو انتقد كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بسبب سلسلة من اختبارات الأسلحة التي أجرتها الدولة الشيوعية منذ مايو الماضي، وقال إن إطلاق الصواريخ البالستية المزمع يمثل "تهديدًا وشيكًا" لأمن اليابان.