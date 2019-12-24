اليوم.. ذكرى رحيل القديس خرستوذولس السائح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى رحيل القديس خرستوذولس السائح.



وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار"، إنه كان من مدينة عين شمس، وكان يعمل صائغًا للمجوهرات، وذهب إلى البرية للمسير في مسلك الرهبنة عقب محاولة إحدى الفتيات إيقاعه في خطية الزنا.



وأضاف السنكسار أنه أودع والدته في أحد الأديرة الخاصة بالسيدات، وترهب هو على يد ثلاثة من القديسين، وظل في مسلكه الرهباني حتى رحل.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

