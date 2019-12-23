صناع "خالد بن الوليد" يردون على الانتقادات ببوستر عمرو يوسف

بعد جلسات عمل استمرت الشهور الماضية، وتحضيرات مكثفة استعدادًا لتقديم مسلسل خالد بن الوليد، المأخوذ عن رائعة عباس محمود العقاد والذي يحمل اسم أحد مؤلفاته عبقرية خالد، ويكتب له السيناريو والحوار الكاتب إسلام حافظ، ويُخرجه المُخرج الكبير رؤوف عبد العزيز.



وعلى الرغم من الانتقادات التي تم توجيهها الفترة الماضية لصناع العمل، إلا أنهم التزموا الصمت في الرد عن طريق التصريحات الصحفية أو الإعلامية، واكتفوا بالاستمرار في التحضير للمسلسل للخروج بشكل يليق بسيرة الصحابي الجليل، والذي يُعد تقديمه في الدراما المصرية تحدي كبير بالنسبة لصناعه.



جاء أبلغ رد بالإعلان عن بطل المسلسل بطريقة غير تقليدية اليوم بطرح البوستر الرسمي للمسلسل، الذي تصدره النجم عمرو يوسف، وظهر فيه مطابقًا بشكل كبير لما ورد في السيرة عن وصف سيف الله المسلول من الناحية الشكلية، إضافة لنظرة يوسف على البوستر التي أظهرت أنه خاض تدريبات كثيرة ليصل لتفاصيل الشخصية، حيث كانت شخصية بن الوليد جادة بشكل كبير؛ لأنه رجل عسكري في المقام الأول.



وظهر يوسف في البوستر بزي العصر الذي كان يعيش فيه بن الوليد، مرتديًا الزي العسكري المستخدم في الحروب باللون الأسود، ممسكًا بيده السيف، وبلحية طويلة، مكتسبًا ملامح بن الوليد كما تم وصفه.