السجن سنة لمتهمين انتحلا صفة مدير مكتب رئيس حزب الوفد

قضت محكمة جنح بولاق الدكرور، برئاسة المستشار محمد بحر، الاثنين، بحبس متهمين سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامهما بالنصب على المواطنين باسم مؤسسة أبوشقة للمحاماة.



كانت مباحث بولاق الدكرور بالجيزة نجحت في القبض على شخص يدعى "وليد.ج.ع " متلبّسًا أثناء تلقيه مبلغا ماليا من أحد المواطنين، بينما تمكن المتهم الثانى المدعو "وليد.خ" مقيم بقرية محلة أبوعلى مركز المحلة من الهرب ومازال البحث جارى للقبض عليه لانتحاله صفة مدير مكتب بهاء أبوشقة رئيس الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب وكذلك مدير مكتب الدكتور محمد أبوشقة، أستاذ القانون الجنائي لقيام المتهمين بتدشين صفحات على موقع التواصل الاحتماعى «فيس بوك» تحت عنوان مكتب المستشار بهاء أبوشقة للاستشارات القانونية وأخرى تحت عنوان المستشار بهاء أبوشقة فى البرلمان وثالثة باسم الدكتور محمد أبوشقة.