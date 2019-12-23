الكنيسة تحتفل بذكرى بذكرى رحيل القديس أبراكيوس السائح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بذكرى رحيل القديس الأب أبراكيوس السائح.



وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار"، إنه كان من الصعيد وترهب بأحد الأديرة وهو إبن عشرين سنة، وجاهد الجهاد الكامل حتى ضجر الشيطان من حربه، وواجهه قائلًا: "إنه لا يزال باقيًا لك في العالم خمسون سنة أخرى"، قاصدا بهذا أن يلقيه في الضجر، فأجابه الشيخ: "لقد أحزنتني بهذا لأني كنت أظن إنني سأعيش مائة سنة أخرى، ولهذا قد توانيت. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب علي إن أجاهد كثيرا قبل الموت"، وبهذا تغلب علي الشيطان الذي حاول إن يلقي في قلبه التواني ومن ثم ضاعف جهاده، وفي تلك السنة رحل، بعدما أقام في العبادة والنسك مدة سبعين سنة



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

