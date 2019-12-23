مقتل 6 أشخاص في كمين نصبه مسلحون بنيجيريا

لقى 6 أشخاص مصرعهم وخطف خمسة آخرون في كمين نصبه مسلحون على طريق سريع رئيسي في شمال شرقي نيجيريا.



وقال شهود عيان، إن حوالى 30 عنصرا من تنظيم "داعش في غرب إفريقيا" نصبوا حاجزا بالقرب من قرية جاساروا، على بعد 100 كيلومتر شمال مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو، حيث أوقفوا السيارات ودققوا بهويات ركابها بحثا عن عناصر من قوات الأمن أو مواطنين مسيحيين أو رعاة من إثنية الفولاني.



وقال أحد الشهود وهو سائق حافلة أوقفها الارهابيون، إن المسلحين قتلوا ستة أشخاص واختطفوا خمسة آخرين، من بينهم امرأة، مضيفا أن القتلى هم تاجران مسيحيان وشرطي وثلاثة رعاة من إثنية الفولاني، أما المختطفون فهم شرطي وموظف وثلاثة عمال إغاثة إنسانية.